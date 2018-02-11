У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4

11 февраля 2018 10:15 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у берегов Перу, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 23.11 субботы по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 144 километрах к юго-востоку от населенного пункта Акари, располагающегося на юге страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Землетрясение на Тайване привело к гибели 17 человек
В мире 10:25
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Папуа - Новой Гвинее
Другие страны 07:01
Жители Олимпийской деревни в Пхёнчхане получили уведомление о землетрясении
Другие страны 04:19
На Тайване возросло число жертв землетрясения
Другие страны 10 февраля 17:12
У островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 9 февраля 16:25
На территории Гахского района произошло землетрясение
Происшествия 9 февраля 11:14
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны 9 февраля 01:45
На Тайване число жертв землетрясения возросло до девяти человек
Другие страны 8 февраля 06:09
На Тайване произошло очередное землетрясение
Китай 7 февраля 16:11
На Тайване 219 человек пострадали из-за землетрясения (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 7 февраля 07:28
На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,4
Общество 6 февраля 06:29
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1
Общество 5 февраля 23:27
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4
Другие страны 4 февраля 19:25
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,2
Кыргызстан 4 февраля 07:51
У берегов Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Европа 3 февраля 18:38
В Монголии произошло землетрясение
Другие страны 3 февраля 10:32
В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,0
Европа 1 февраля 08:53
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны 1 февраля 06:15