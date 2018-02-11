У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у берегов Перу, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 23.11 субботы по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 144 километрах к юго-востоку от населенного пункта Акари, располагающегося на юге страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

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