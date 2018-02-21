Число погибших в ДТП в Перу достигло 44 человек (Обновлено)

21 февраля 2018 22:37 (UTC+04:00)

22:36 (GMT+4) До 44 человек возросло число погибших в ДТП с пассажирским автобусом в Перу, упавшим в 200-метровую пропасть, передает РИА Новости.

"У нас есть информация о 44 погибшим при ДТП в Оконье", — заявил каналу TV Peru генеральный директор министерства наземного транспорта Пауль Конча.

Еще десять человек получили серьезные ранения.

21:57 (GMT+4) Пассажирский автобус упал в пропасть в Перу в среду утром, в результате чего погибли не менее 35 человек, передает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

"Генерал Вальтер Ортис, глава полиции региона Арекипа, сообщил, что к настоящему моменту в ДТП погибли 35 человек и 20 ранены", — говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением, и автобус съехал c Панамериканского шоссе. Автобус упал с высоты примерно 200 метров. Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Педро Кучински.

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