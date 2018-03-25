В Пакистане неизвестные бросили гранату в толпу во время фестиваля

Неизвестные бросили гранату на сцену во время фестиваля в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, ранения получили по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщает газета The Express Tribune, передает RT.
Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 24 марта. По словам очевидцев, гранату кинули с задней стороны сцены.
По данным издания, среди пострадавших несколько детей и два сотрудника служб безопасности.
Власти оцепили территорию, где произошёл инцидент, пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время полиция ищет злоумышленников.
В декабре сообщалось, что в одной из протестантских церквей на западе Пакистана произошёл взрыв, погибли восемь человек.
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