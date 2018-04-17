В Танзании почти десять человек погибли из-за ливней

17 апреля 2018 01:45 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять человек погибли в крупном городе Танзании Дар-эс-Саламе из-за сильных ливней, которые не прекращаются в течение трех дней, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как отметил начальник полиции города Лазаро Мамбосаса, причиной гибели девяти человек стали наводнения и разрушающиеся стены.

"Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество может вырасти, пока дождь в городе продолжается", - приводит агентство слова Мамбосасы.

По данным местного издания Citizen, из-за ливней разрушены дома, нанесен урон транспортным средствам и объектам инфраструктуры. Власти города потребовали закрыть школы.

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