Пашинян заявил, что готов обсуждать формирование временного правительства

26 апреля 2018 01:22 (UTC+04:00)

Оппозиция готова обсуждать формирование временного правительства Армении с другими политическими силами, заявил лидер оппозиции Никол Пашинян на митинге, передает РИА Новости.

"Готовы обсудить любые вопросы (с другими политическими силами), связанные с деятельностью временного правительства",- заявил он.

Пашинян заверил также, что некоторые депутаты от Республиканской партии готовы голосовать за него на выборах премьера.

"Когда Саргсян подал в отставку, с ним в отставку уходит все правительство. Сегодня все члены правительства находятся в отставке и в Армении сейчас нет правительства. Юристы утверждают, что при отставке премьера не может быть его врио. Следовательно Карапетян - не врио премьера, а первого вице-премьера. Пусть он не смеет брать на себя полномочия премьера", - заявил Пашинян на митинге в Ереване.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля.

Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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