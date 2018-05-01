КНДР демонтирует громкоговорители, вещавшие пропаганду на границе

КНДР начала демонтаж громкоговорителей, вещавших пропаганду на границе с Республикой Корея. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи, передает ТАСС.

Такой шаг, по данным агентства, последовал после заявлений южнокорейской стороны о том, что она начнет принимать аналогичные меры со вторника.

27 апреля по итогам переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", которая предусматривает среди прочего "физическую ликвидацию средств трансляции пропаганды, а также полное прекращение распространения листовок в районе демилитаризованной зоны".

О взаимном прекращении вещания пропаганды в преддверии межкорейского саммита стало известно неделю назад.

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