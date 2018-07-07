Число погибших из-за ливневых дождей в Японии достигло 46 человек

7 июля 2018 16:28 (UTC+04:00)

Из-за ливневых дождей в Японии погибли 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести, сообщила телекомпания NHK. Об этом сообщает РИА Новости.

Пять человек находятся без сознания.

Из разных районов сообщают о разрушениях. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.

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