Число погибших из-за ливневых дождей в Японии достигло 46 человек

Из-за ливневых дождей в Японии погибли 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести, сообщила телекомпания NHK. Об этом сообщает РИА Новости.
Пять человек находятся без сознания.
Из разных районов сообщают о разрушениях. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги – фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.
Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать.
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