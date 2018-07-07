Число погибших из-за ливневых дождей в Японии достигло 46 человек

Из-за ливневых дождей в Японии погибли 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести, сообщила телекомпания NHK. Об этом сообщает РИА Новости.

Пять человек находятся без сознания.

Из разных районов сообщают о разрушениях. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.