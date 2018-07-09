В Афганистане за сутки ликвидировали более 120 боевиков

Афганские силовики за сутки ликвидировали свыше 120 боевиков членов радикального движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство" в ходе многочисленных операций в разных частях страны, заявило в воскресенье министерство обороны Афганистана, передает РИА Новости.

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана провели девять операций по зачистке и 89 операций спецназа в разных частях Афганистана, а ВВС Афганистана совершили девять авиаударов по убежищам боевиков.

"В результате (операций) ликвидировали 121 боевика, в том числе десять террористов ИГ, 70 боевиков ранены и семеро подозреваемых арестованы", — говорится в заявлении военного ведомства.

Афганские военные также уничтожили несколько транспортных средств, мотоциклов, оружие и боеприпасы боевиков. Операции проводились в разных частях страны, в том числе в провинциях Фарах, Газни и Нангархар.

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