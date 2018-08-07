Пользователи сообщили о проблемах в работе Google

7 августа 2018 23:05 (UTC+04:00)

Пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google во вторник вечером. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

Согласно сведениям сервиса, сбой произошел в 20:37 мск. 53% сообщивших о проблеме пользователей столкнулись с невозможностью зайти в свою учетную запись, а 46% указали на проблемы непосредственно в работе поисковой системы.

Сложности в использовании сервиса наблюдаются по всему миру, в особенности в США, Японии и европейских странах.

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