Ким Чен Ын раскритиковал здравоохранение в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подверг критике сектор здравоохранения КНДР после посещения одного из заводов по производству медицинского оборудования, как передаёт РИА Новости сообщает во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, Ким Чен Ын посетил завод по производству медицинского оборудования Мёхянсан в провинции Пхёнан-Пукто, и остался "разочарован плохой ситуацией на заводе".

"В последние годы в других секторах произошли значительные скачки, но в секторе общественного здравоохранения они никогда не происходили, он становится все более пассивным. Нечем гордиться в этом секторе… нет такого предприятия, которое бы хорошо поддерживало уровень производственной среды, не говоря уже о модернизации оборудования", — заявил Ким Чен Ын.

Он также призвал правительство и народные органы власти "со всей ответственностью выполнять свою роль в работе по укреплению материально-технической базы сектора общественного здравоохранения".

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