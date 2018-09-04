В Индии девять человек погибли и более 40 пострадали в ДТП с автобусами

По меньшей мере девять человек погибли, более 40 пострадали в результате ДТП с автобусом в пригороде Алигарха в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.

"Девять человек, включая нескольких учителей, возвращавшихся домой из школы, погибли при столкновении частного автобуса с микроавтобусом рядом с пунктом сбора платы за проезд на дороге в Агру, рядом с поселением Мадрак в (пригороде) Алигарха во вторник", — пишет газета.

По данным газеты, в частном автобусе находилась группа человек, участвовавших в мусульманской свадьбе, и направлявшаяся из Алигарха в Фирозабад на западе штата. Микроавтобус был переполнен пассажирами, ехавшими из города Сасни на западе штата в Алигарх.

Источники сообщили изданию, что водитель микроавтобуса потерял управление перед тем, как столкнуться с автобусом.

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