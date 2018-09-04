В Индии девять человек погибли и более 40 пострадали в ДТП с автобусами

4 сентября 2018 21:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять человек погибли, более 40 пострадали в результате ДТП с автобусом в пригороде Алигарха в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.

"Девять человек, включая нескольких учителей, возвращавшихся домой из школы, погибли при столкновении частного автобуса с микроавтобусом рядом с пунктом сбора платы за проезд на дороге в Агру, рядом с поселением Мадрак в (пригороде) Алигарха во вторник", — пишет газета.

По данным газеты, в частном автобусе находилась группа человек, участвовавших в мусульманской свадьбе, и направлявшаяся из Алигарха в Фирозабад на западе штата. Микроавтобус был переполнен пассажирами, ехавшими из города Сасни на западе штата в Алигарх.

Источники сообщили изданию, что водитель микроавтобуса потерял управление перед тем, как столкнуться с автобусом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На востоке Индии обрушился мост
Другие страны 16:15
В Индии около 50 тысяч человек оказались отрезанными от мира из-за ливней
Другие страны 11:02
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение на северо-западе страны
Кыргызстан 09:29
ГПС Азербайджана сделала заявление в связи с ДТП на ТПП "Красный мост"
Общество 00:57
В Испании шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Европа 3 сентября 18:29
Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС
Казахстан 3 сентября 10:32
Лента новостей
В Лондоне три человека пострадали при атаке отравляющим веществом
Европа 21:14
В Азербайджане введено освобождение средств помощи религиозным деятелям от налогов
Бизнес 21:09
Китайская Heangshui Decheng Machinery построит несколько заводов в Узбекистане
Узбекистан 20:48
Госорган Турции привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 20:35
Российская авиакомпания откроет рейсы в города Узбекистана
Узбекистан 20:33
Кызылординская область Казахстана намерена увеличить экспорт нефти
Энергетика 20:31
В Турции сократилось количество транспортных средств
Бизнес 20:27
В Казахстане возросли цены на промышленную продукцию
Казахстан 20:23
Стали известны темы первых уроков азербайджанских школ в новом учебном году
Общество 20:19