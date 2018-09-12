Абэ назвал денуклеаризацию Корейского полуострова общей целью Японии и КНР

12 сентября 2018 07:46 (UTC+04:00)

Выполнение полной денуклеаризации Корейского полуострова является общей целью Японии и Китая, и обе страны будут тесно взаимодействовать по этому вопросу. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам состоявшейся во Владивостоке встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы обменялись мнениями по ситуации вокруг Северной Кореи. Денуклеаризация Корейского полуострова - это общая цель Японии и Китая. Мы договорились тесно сотрудничать по этому вопросу", - приводит его слова телеканал NHK.

Кроме того, Абэ отметил, что в ходе встречи он заручился поддержкой Китая по проблеме японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 70-е годы прошлого века.
В последние месяцы на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. С начала этого года лидер КНДР Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Японский банк подписал с Туркменистаном кредитное соглашение
Бизнес 11 сентября 11:18
Жертвами недавнего землетрясения на Хоккайдо стали 44 человека
Другие страны 10 сентября 08:27
Министр экономики Японии не поедет на ВЭФ из-за землетрясения на Хоккайдо
В мире 10 сентября 08:06
Число жертв землетрясения на севере Японии достигло 42 человек
Другие страны 9 сентября 15:27
После землетрясения на Хоккайдо произошло более 120 афтершоковых толчков
Другие страны 8 сентября 15:56
Toyota остановит работу 16 заводов в Японии из-за последствий землетрясений
Другие страны 8 сентября 08:51
Лента новостей
Россия и Иран обсудят поставки SSJ-100
Россия 06:15
Самолет экстренно сел в Хабаровске, не долетев до Южно-Сахалинска
Россия 05:19
В Лас-Вегасе в результате стрельбы возле школы погиб человек - СМИ
США 04:07
Глава Пентагона усомнился в возможности военного союза России и Китая
Китай 03:14
Министр здравоохранения Испании подала в отставку из-за скандала с дипломом
Европа 02:34
Мадуро заявил, что попросит "компенсацию" за колумбийцев, проживающих в Венесуэле
Другие страны 02:25
Генсек ООН призвал избежать полномасштабного военного конфликта в Идлибе
Другие страны 01:42
Испанские футболисты забили шесть безответных мячей в ворота хорватов в матче Лиги наций
Европа 01:20
В Кыргызстане деньги от борьбы с коррупцией будут направлены на строительство школ - президент
Кыргызстан 00:11