Абэ назвал денуклеаризацию Корейского полуострова общей целью Японии и КНР

Выполнение полной денуклеаризации Корейского полуострова является общей целью Японии и Китая, и обе страны будут тесно взаимодействовать по этому вопросу. Об этом, как передает ТАСС, заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам состоявшейся во Владивостоке встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы обменялись мнениями по ситуации вокруг Северной Кореи. Денуклеаризация Корейского полуострова - это общая цель Японии и Китая. Мы договорились тесно сотрудничать по этому вопросу", - приводит его слова телеканал NHK.

Кроме того, Абэ отметил, что в ходе встречи он заручился поддержкой Китая по проблеме японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 70-е годы прошлого века.

В последние месяцы на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. С начала этого года лидер КНДР Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

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