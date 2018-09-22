В Мексике из-за сильных дождей расширили действие режима ЧП

Режим чрезвычайного положения объявлен сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора из-за ливней, затопивших ряд населенных пунктов, сообщает национальная служба гражданской обороны латиноамериканской страны, передает РИА Новости.

Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов другого штата – Синалоа.

По данным портала Excelsior, в Соноре погиб маленький мальчик. Двухлетнего ребенка унесло потоком воды, его тело обнаружили водолазы. Ранее сообщалось о трех погибших и трех пропавших без вести в Синалоа.

Объявление режима ЧП дает возможность штатам обратиться за средствами федерального фонда по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.