В Мексике из-за сильных дождей расширили действие режима ЧП

22 сентября 2018 05:28 (UTC+04:00)

Режим чрезвычайного положения объявлен сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора из-за ливней, затопивших ряд населенных пунктов, сообщает национальная служба гражданской обороны латиноамериканской страны, передает РИА Новости.

Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов другого штата – Синалоа.

По данным портала Excelsior, в Соноре погиб маленький мальчик. Двухлетнего ребенка унесло потоком воды, его тело обнаружили водолазы. Ранее сообщалось о трех погибших и трех пропавших без вести в Синалоа.

Объявление режима ЧП дает возможность штатам обратиться за средствами федерального фонда по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.

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