В Японии из-за тайфуна без света остались свыше 30 тысяч человек

По крайней мере восемь человек пострадали на юге и юго-западе Японии, где бушует тайфун "Конг-рей". Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что еще более 30 тыс. людей в префектурах Окинава и Кагосима остаются без света из-за перебоев в подаче электроэнергии, вызванных ударом стихии.

"Конг-рей" стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка". Тайфун движется с юга по направлению к главному японскому острову Хонсю. Скорость ветра в его центральной части составляет 45 м/с, а порывов - достигает 60 м/с.

Предыдущий тропический шторм "Трами" в конце минувшей недели принес в Японию ливневые дожди и шквалистый ветер. В результате удара стихии погибли четыре человека, еще 200 пострадали, были отменены сотни авиарейсов по всей стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.