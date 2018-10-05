В Японии из-за тайфуна без света остались свыше 30 тысяч человек

5 октября 2018 08:43 (UTC+04:00)

По крайней мере восемь человек пострадали на юге и юго-западе Японии, где бушует тайфун "Конг-рей". Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что еще более 30 тыс. людей в префектурах Окинава и Кагосима остаются без света из-за перебоев в подаче электроэнергии, вызванных ударом стихии.

"Конг-рей" стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка". Тайфун движется с юга по направлению к главному японскому острову Хонсю. Скорость ветра в его центральной части составляет 45 м/с, а порывов - достигает 60 м/с.

Предыдущий тропический шторм "Трами" в конце минувшей недели принес в Японию ливневые дожди и шквалистый ветер. В результате удара стихии погибли четыре человека, еще 200 пострадали, были отменены сотни авиарейсов по всей стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 05:41
Саудовская Аравия поставляет около 5 млн баррелей нефти в сутки в страны Азии
Арабские страны 4 октября 17:17
Китай планирует в октябре продать облигации правительства США на $3 млрд
Китай 4 октября 10:08
В Японии отменили более 200 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Конг-рэй"
Другие страны 4 октября 08:18
Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере нефтехимии и машиностроения
Беларусь 3 октября 16:58
Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение товарооборота
Беларусь 3 октября 13:35
Лента новостей
Китай считает безосновательными обвинения во вмешательстве в дела США
Китай 09:40
Меркель: Германия и Израиль впервые провели консультации по проблеме антисемитизма
Израиль 09:36
Беларусь и Чехия заинтересованы в расширении экономического и торгового сотрудничества
Беларусь 09:28
Между таможенными органами Азербайджана и России подписан документ о технических условиях обмена информацией
Экономика 09:27
Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации с доходностью 8%
Бизнес 09:24
Азербайджан хочет привлечь туристов из Малайзии, Сингапура и Индонезии
Общество 09:22
Иран и Россия планируют отказаться от расчетов в долларах
Иран 09:21
ЕС и Парламент Грузии обсудили вопросы исследований и инноваций в Грузии
Грузия 09:18
Уровень безработицы среди молодёжи в Узбекистане составил 15,9 процента
Бизнес 09:18