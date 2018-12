В Индонезии во время цунами погиб участник популярной музыкальной группы (ВИДЕО)

Цунами в Индонезии, в результате которого погибли 168 человек, обрушилось на пляж, где выступала местная музыкальная группа Seventeen, один участник группы погиб, несколько пропали без вести, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает издание Jakarta Post.

По данным издания, Seventeen из-за стихии погиб басист, а также гастрольный менеджер коллектива. Отмечается, что группа все еще ищет четырех членов своей команды, включая гитариста, ударника, жену вокалиста и еще одного участника коллектива, которые пропали без вести.

В районе, пострадавшем от цунами, осуществляется поисково-спасательная операция.

Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 мск). Число жертв цунами достигло 168 человек, 745 пострадали, еще 30 числятся пропавшими без вести. Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий.

