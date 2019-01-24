В ходе акций протеста в Венесуэле погибли шесть человек

24 января 2019 01:03 (UTC+04:00)

Два человека были убиты в среду в ходе акций протеста в городе Сан-Кристобаль в венесуэльском штате Тачира, еще 16 получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Nacional.

Таким образом, жертвами насилия в ходе антиправительственных выступлений в среду стали уже не менее шести человек. Ранее о четырех убитых в штате Баринас манифестантах написал в своем Twitter депутат оппозиционной Национальной ассамблеи (парламента) Фредди Суперлано.

В ряде венесуэльских городов идут крупные акции протеста против президента Николаса Мадуро, организованные оппозицией. Они сопровождаются столкновениями манифестантов с подразделениями полиции и Национальной гвардии.

Председатель парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время оппозиционного митинга в Каракасе, столице республики.

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