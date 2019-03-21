В Японии испекли самый большой в мире десерт баумкухен

Жители японского города Хиросима смогли испечь самый длинный в мире немецкий десерт баумкухен, их рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NHK.

Для этого около 150 человек расположились в линию вдоль жаровни с углями, над которой водрузили 30-метровую стальную трубу, служащую основой для создания блюда. В течение полутора часов участники постепенно поливали на нее тесто и вращали над огнем, чтобы сделать десерт многослойным. В результате у них получился пирог длиной в 20,87 м, что более чем на 3 метра превысило предыдущий рекорд.

Достижение было приурочено к столетию появления в Японии баумкухена, считающегося традиционной немецкой рождественской выпечкой. Сюда он попал после Первой мировой войны благодаря немцу Карлу Юххайму, которого в качестве военнопленного вывезли из китайского Циндао на Окинаву, а затем переправили в Хиросиму.

У него была возможность вернуться на родину, но вместе со своей женой немец принял решение остаться в Японии, где основал собственную пекарню в городе Иокогама. Она была разрушена в результате мощного землетрясения 1923 года, и семье пришлось перебраться в Кобе и продолжить свой бизнес.

За долгие годы баумкухен полюбился японцам, и его можно встретить в обычных магазинах. Самая известная компания, производящая этот десерт по традиционным рецептам, носит имя Юххайма.

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