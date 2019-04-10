Далай-ламу госпитализировали - СМИ

10 апреля 2019 04:53 (UTC+04:00)

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал NDTV.

"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт этим утром в Дхармсале [город, где находится резиденция Далай-ламы]. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", - приводит телеканал слова личного секретаря Далай-ламы.

По его словам, у 83-летнего Далай-ламы диагностировали легочную инфекцию. Секретарь также отметил, что Далай-лама проведет несколько дней в больнице.

Далай-лама является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.

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