Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

28 апреля 2019 13:30 (UTC+04:00)

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 803 погибших.

"Ситуация на субботу, 27 апреля 2019 года: всего 1417 случаев (заражения – ред.) – 1351 подтвержденных и 66 возможных, 914 погибших и 405 вылеченных", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.

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