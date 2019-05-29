Беспилотные автомобили с технологией связи пятого поколения впервые покажут в Сеуле

29 мая 2019 15:27 (UTC+04:00)

Мэрия Сеула объявила о планах продемонстрировать беспилотные автомобили, использующие технологию связи пятого поколения (5G). Как сообщили в администрации южнокорейской столицы, первые тестовые модели проедут по улицам Сеула уже этим летом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

22 июня власти города планируют провести "Фестиваль беспилотных авто", на котором совместно с Министерством государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея представят автономный транспорт, который впервые сможет осуществлять обмен данными с дорожной инфраструктурой при помощи мобильной сети пятого поколения. Всего на тестовой площадке будет представлено семь беспилотных машин: четыре городских автобуса и три легковых автомобиля, на которых смогут проехать все желающие.

Как сообщается, на время презентации максимальная дальность поездки на инновационном транспорте составит не более 1 км. Для обеспечения безопасности пассажиров будет ограничено движение на шести из восьми полос шоссе, на котором будут проходить испытания новой технологии. Посетители фестиваля также смогут ознакомиться с зарядными станциями для электромобилей, оборудованием 5G и сверхточной интерактивной картой автодорог города.

В масштабной презентации примут участие представители телекоммуникационных компаний SK Telecom и KT, корпорации Samsung Electronics, а также студенты и преподаватели ведущих университетов Южной Кореи. Организаторы мероприятия утверждают, что благодаря сверхскоростному подключению на базе стандарта связи пятого поколения вся информация о ситуации на дороге будет практически мгновенно пересылаться на компьютер беспилотного автомобиля. Бортовая система самостоятельно проанализирует дорожную обстановку и скорректирует параметры движения так, чтобы избежать задержек, пробок, аварий и нештатных ситуаций.

Планируется, что в ближайшем будущем после внедрения технологии в Сеуле власти приступят к развертыванию полномасштабной сети для беспилотного транспорта на территории всей страны. С момента начала коммерческой эксплуатации сети 5G в апреле текущего года в Южной Корее более 260 тыс. человек уже успели подключиться к ней. Мобильная связь на базе нового стандарта обеспечивает высокую скорость обмена данными, которая достигает 25 Гб/с. Такие показатели необходимы для обработки сложных массивов данных, в том числе при разработке беспилотных транспортных средств.

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