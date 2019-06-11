Египет добивается снятия с аукциона Christie's древней каменной головы статуи Тутанхамона

11 июня 2019 05:07 (UTC+04:00)

Каир предпринимает дипломатические усилия по снятию с торгов аукционного дома Christie's древнеегипетского артефакта в виде головы статуи фараона Тутанхамона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник Министерство по делам древностей Египта.

Лот, заявленный как "голова бога Амона с чертами фараона Тутанхамона из коричневого кварцита", будет выставлен на торги 4 июля. "МИД и Министерство по делам древностей обратилось через свое посольство в Лондоне к аукционному дому и ЮНЕСКО с просьбой остановить процедуру продажи артефакта, а также запросили документы на владение этим памятником древности и намерены добиваться установления прав собственности на этот артефакт в соответствии с египетским законодательством", - отмечается в распространенном заявлении. Каир будет также добиваться снятия с торгов других древнеегипетских предметов и возвращения их в Египет.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте аукционного дома Christie's, голова, вероятно, являлась частью сидящей статуи. Ее высота - 28,5 см, примерный возраст - более 3 тыс. лет. О происхождении лота сообщается следующее: в 1960-х годах памятник находился в собственности немецкого аристократа и коллекционера принца Вильгельма фон Турн-и-Таксис (1919-2004). В последующие годы древний артефакт несколько раз перепродавался, пока в 1985 году не оказался в частной коллекции, известной как коллекция Ресандро. С тех пор он нигде не выставлялся.

Как считают эксперты, статуя в свое время могла украшать Карнакский храм в Луксоре, однако доподлинное происхождение этой головы неизвестно. Оценочная стоимость скульптуры - £4 млн ($5 млн).

Египет последние годы активно добивается репатриации незаконно вывезенных из страны в разное время памятников древности. В 1983 году было значительно ужесточено законодательство в области охраны древних артефактов. С тех пор Каир сумел вернуть на родину десятки бесценных экспонатов.

Представитель XVIII династии фараонов царь Тутанхамон, правивший в 1332-1323 годах до н.э, считался живым воплощением бога солнца Амона.

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