В Канаде разыграют крупнейший в истории страны джекпот

Максимальный джекпот в истории Канады будет разыгран на этой неделе в рамках популярной национальной лотереи Lotto Max - $49 млн, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Джекпот будет разыгран в ночь со вторника на среду. Главный приз достанется тому, в чьем билете совпадут все семь цифр и бонус-число, которые выпадут на лототроне. Кроме того, еще десять счастливчиков получат "утешительные призы" - по 1 млн канадских долларов каждый ($750 тыс.).

Лотерея Lotto Max была запущена в Канаде в 2009 году, и с тех пор ее участники выиграли более 4,8 млрд канадских долларов (более $3,6 млрд). В последний раз крупный джекпот этой лотереи "выпустили в тираж" в начале мая 2019 года - тогда он составил 50 млн канадских долларов (на тот момент $37 млн).

На данный момент крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов был разыгран в другой популярной национальной лотерее "6 из 49" в октябре 2015 года.

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