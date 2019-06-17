В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского

Полиция арестовала 33-летнего Юдзиро Иимори, который подозревается в нападении на полицейского в воскресенье и нанесение ему множественных ножевых ранений, сообщила телекомпания NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иимори подозревается в том, что в воскресенье он напал с ножом на полицейского в городе

Осака, нанес ему множественные ножевые ранения, отнял табельное оружие вместе с пятью боевыми патронами и скрылся.

При задержании у Иимори было обнаружено оружие.

Состояние 26-летнего полицейского по-прежнему оценивается как тяжелое.

Мотивы преступления выясняются.

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