Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика

20 июня 2019 12:56 (UTC+04:00)

Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данных местных СМИ, в четверг утром самолет ВКС дважды вторгся в воздушное пространство страны.

Как передает агентство Киодо, инцидент произошел в районе островов Окинава и к югу от Токио в Тихом океане близ острова Хатидзёдзима.

Позднее в российском Минобороны подтвердили, что Ту-95МС проводили плановый полет в том регионе, не нарушая границ других государств. На отдельных этапах их сопровождали японские истребители.

Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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