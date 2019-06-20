В Швеции появится налог на пластиковые пакеты

20 июня 2019 14:18 (UTC+04:00)

В Швеции в следующем году будет введен налог на пластиковые пакеты: 3 кроны ($0,33) - на стандартный и 0,3 кроны ($0,03) - на более тонкий. В результате приобретение стандартного пакета обойдется покупателю в сумму до 7 крон ($0,77), сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Нововведение, по замыслам его инициаторов, должно заставить потребителей задуматься над тем, а так ли уж им необходим тот или иной пакет. Власти полагают, что таким удорожанием пластиковой тары они смогут обеспечить выполнение установленного Евросоюзом норматива в 40 пакетов на одного человека в год.

"К сожалению, большое количество используемых нами пластиковых пакетов попадает в окружающую среду и загрязняет наши моря, а также причиняет вред животных и растениям. В будущем с этим нельзя мириться", - заявил шведский министр финансовых рынков Пер Булюнд.

Кроме задачи стать "сдерживающим фактором" новый налог, как отметил телеканал, обеспечит поступление в госказну 2,9 млрд крон ($320 млн) в год.

Точная дата введения налога пока не называется.

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