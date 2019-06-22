В Камбодже не менее трех человек погибли при обрушении строящегося здания

22 июня 2019 08:38 (UTC+04:00)

Не менее трех человек погибли, десять пострадали в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщает полиция, обрушение произошел около 05.00 по местному времени.

"Некоторые люди, в основном строители, оказались в ловушке под обломками, и количество погибших и пострадавших пока не известно, пока спасатели убирают обломки в поисках жертв", - сообщают правоохранительные органы.

В свою очередь, губернатор провинции Юн Мин заявил, что были найдены по меньшей мере тела трех человек, около 10 человек получили ранения. Спасение людей из-под завалов продолжается.

По данным издания Франс Пресс, под обломками могут находиться еще 30 человек.

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