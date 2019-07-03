Мужчина подорвал себя в столице Туниса

Мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в столице Туниса во вторник вечером. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает тунисское информационное агентство TAP.

По данным агентства, никто кроме совершившего самоподрыв мужчины не пострадал.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Два взрыва произошли в столице Туниса в четверг, они были направлены против сил безопасности. В результате нападений, совершенных смертниками, погиб один полицейский, девять человек пострадали.

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