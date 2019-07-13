В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей

13 июля 2019 12:53 (UTC+04:00)

Более 800 тысяч человек пострадали, шестеро погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных продолжающимися с конца прошедшей недели грозовыми ливнями, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на ТВ сообщалось, что свыше 400 тысяч оказались в зоне затопления в штате Ассам, трое погибли и несколько десятков местных жителей пропали без вести. Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в реках приблизился к рекордным отметкам. Синоптики предупреждали, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще как минимум два дня.

Отмечается, что стихийное бедствие затронуло на данный момент уже 21 из 33 округов этого штата. Официальные лица сообщили телеканалу, что более 7 тысяч человек были эвакуированы в 68 лагерей для оказания помощи на всей территории Ассама. Также вода затопила свыше 27 тысяч гектаров обрабатываемой земли в штате, в том числе и районы, где растет чай.

Согласно данным управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам, в наибольшей степени наводнение затронуло округ Барпета, где более 85 тысяч человек ищут убежище.

По словам официальных лиц, вода также проникла в национальный парк Казиранга, где обитает находящийся под угрозой исчезновения редкий однорогий носорог. Животные были вынуждены укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения. Рядом с парком ввели ограничение скорости.

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