В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек

По меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения и 17 пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливных дождями, которые обрушились на Непал вечером в четверг, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные местного МВД. Об этом пишет РИА Новости

Ранее со ссылкой на местное издание Setopati сообщалось о 17 погибших и семерых пострадавших, еще семь пропали без вести. Министерство внутренних дел призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны, поскольку дожди продолжатся до воскресенья.