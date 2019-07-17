МИД Вьетнама вновь заявил о правах страны в акватории Южно-Китайского моря

17 июля 2019 11:04 (UTC+04:00)

Вьетнам обладает юрисдикцией в отношении морских районов в Восточном (Южно-Китайском) море, принадлежащих ему в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом заявила в среду директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вьетнам уже неоднократно подтверждал, что обладает суверенитетом и юрисдикцией в отношении морских районов в Восточном море, которые определяются в соответствии с правилами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, поэтому все действия в водной акватории СРВ без разрешения нашей страны считаются нарушениями суверенитета Вьетнама и международного права", - передает ее слова газета Nhan Dan.

Ханой решительно протестует против любых шагов других стран, которые нарушают его суверенные права на принадлежащую стране морскую акваторию. При этом Вьетнам выступает за урегулирование всех споров и разногласий с заинтересованными сторонами мирным путем в духе дружбы, сотрудничества и доброжелательности, отметила дипломат.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что на прошлой неделе Китай направил морскую буровую платформу в акваторию спорного архипелага Спратли для проведения геологоразведочных работ. По некоторым данным, исследовательское судно сопровождали боевые корабли ВМС КНР.

Архипелаг Спратли (Наньша) и Парасельские острова (Сиша) уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в Южно-Китайском море. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай. Кроме них о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.

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