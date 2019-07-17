В Нигерии 12 человек погибли в результате обрушения здания

17 июля 2019 17:54 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек погибли, еще четыре пострадали в Нигерии в результате обрушения здания, состояние которого было оценено экспертами как неудовлетворительное, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обнаружили 12 тел на месте обрушения здания, еще четыре человека получили травмы, им оказывается помощь в больнице", - приводит телеканал слова ее представителя. Отмечается, что спасателям удалось вызволить семь человек из-под обломков разрушенного трехэтажного здания, в котором располагались магазины и жилые апартаменты.

В данный момент спасательные работы на месте происшествия завершены, следователи выясняют детали случившегося.

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