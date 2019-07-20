Усиление активности вулкана Этна помешало работе аэропортов на Сицилии

20 июля 2019 11:59 (UTC+04:00)

Новое усиление активности вулкана Этна, находящегося на восточном побережье итальянского острова Сицилия, создало в субботу серьезные помехи в работе международного аэропорта города Катания, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Минувшей ночью сильный выброс вулканического пепла из так называемого "нового кратера" вулкана привел к необходимости закрыть воздушное пространство как над Катанией, так и над другим сицилийским городом Рагуза, рядом с которым находится небольшой аэропорт Комизо.

Лишь в 6.30 утра специальная кризисная группа приняла решение возобновить вылет самолетов из аэропорта Катании и начать принимать по шесть воздушных судов в час. Вопрос о полном открытии воздушного пространства будет рассмотрен в 11.00. Пассажирам всех рейсов, вылетающих в субботу в Катанию, рекомендовано обратиться за информацией в соответствующие авиакомпании. Что касается аэропорта Комизо, то он уже работает в обычном режиме.

Заметное усиление активности Этны специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зарегистрировали в ночь на пятницу, хотя вулкан проснулся еще 14 июля. Речь идет об извержении из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны. Специальные тепловые камеры Ingv зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

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