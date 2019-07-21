Один афганский полицейский погиб при авиаударе в провинции Логар

Один сотрудник афганской полиции погиб, трое получили ранения в результату авиаудара иностранных сил в афганской провинции Логар в центральной части страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал 1TV.

Согласно данным официального представителя провинциальной полиции Шапура Ахмадзая, инцидент произошел вечером в субботу. Удар пришелся по посту сил безопасности, расположенном менее чем в 1 км от штаба полиции в Пули-Алам (административный центр провинции). По словам Ахмадзая, удар был нанесен без согласования с местными властями. Он добавил, что воздушное судно прибыло с авиабазы Баграм.

Баграм является крупнейшей авиабазой вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.

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