Главы Минфина и Минюста Великобритании подали в отставку

Британский министр финансов Филип Хаммонд направил премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй прошение об отставке. Об этом в среду он сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я пишу, чтобы представить заявление об отставке с поста канцлера казначейства в преддверии вашего ухода с поста премьер-министра. Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом", - говорится письме, которое Хаммонд адресовал Мэй.

В отставку в преддверии вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра Соединенного Королевства также подал министр юстиции Дэвид Гок. Об этом сообщил на своей странице в Twitter политический обозреватель газеты The Sun Том Ньютон Данн.

В ближайшее время ожидается также отставка главы секретариата кабмина Дэвида Лидингтона, который фактически исполняет обязанности заместителя премьера. По тем же причинам, не дожидаясь формирования нового кабинета, из правительства уйдут еще несколько политиков, в том числе министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Джонсон 23 июля был объявлен новым лидером тори после победы на внутрипартийных выборах. В среду он сменит Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

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