Samsung выпустит складывающийся смартфон Galaxy Fold в сентябре

25 июля 2019 07:19 (UTC+04:00)

Южнокорейская корпорация Samsung планирует выпустить на рынок свой новейший складывающийся смартфон Galaxy Fold в сентябре. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.

Ранее выпуск нового смартфона был отложен после поступивших многочисленных жалоб на дефекты. Журналисты, еще в апреле получившие Galaxy Fold для написания предварительных обзоров, заявили о ряде проблем с экраном. В Samsung после этого сообщили, что неполадки проявлялись при сгибании устройства в верхней и нижней частях дисплея.

В пресс-релизе отмечается, что компания с тех пор произвела ряд улучшений данной модели. "Samsung понадобилось время для того, чтобы полностью оценить дизайн продукта, произвести необходимые улучшения и провести тщательные тесты, чтобы утвердить внесенные изменения", - заявили в корпорации. В частности, инженерами была усилена защита экрана в месте сгибания устройства.

В Samsung подчеркнули, что компания в настоящий момент проводит последние тесты. Как говорится в пресс-релизе, Galaxy Fold будет доступен для покупки в ряде стран уже с сентября. О том, на каких рынках новинка появится в первую очередь, в компании обещают сообщить ближе к дате релиза.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном же оно по функциям сравнимо с планшетом. Гаджет имеет два экрана: размером 4,6 дюйма и 7,3 дюйма. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - в качестве планшета.

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