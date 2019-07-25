Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек

Число погибших в результате взрывов в Кабуле возросло до 10, еще 41 человек пострадал, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав страны. Ранее сообщалось о 7 погибших и 21 раненом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в автобусе в четверг утром. Как сообщил представитель МВД страны Нусрат Рахими, взрывное устройство привел в действие смертник на мотоцикле. Он подчеркнул, что целью взрыва были находившиеся в автобусе сотрудники афганского министерства шахт. Позднее Рахими добавил, что после этого в Кабуле раздался еще один взрыв.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

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