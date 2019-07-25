Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек

25 июля 2019 13:17 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрывов в Кабуле возросло до 10, еще 41 человек пострадал, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав страны. Ранее сообщалось о 7 погибших и 21 раненом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в автобусе в четверг утром. Как сообщил представитель МВД страны Нусрат Рахими, взрывное устройство привел в действие смертник на мотоцикле. Он подчеркнул, что целью взрыва были находившиеся в автобусе сотрудники афганского министерства шахт. Позднее Рахими добавил, что после этого в Кабуле раздался еще один взрыв.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Афганистан приступает к строительству своего ж/д участка между Туркменистаном и Таджикистаном
Бизнес 13:44
Туркменистан оказывает гуманитарную помощь соседнему Афганистану
Туркменистан 11:13
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Другие страны 11:10
Число погибших от ударов молний в Индии достигло 32 человек
Другие страны 24 июля 12:33
В Китае восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Другие страны 24 июля 11:24
Индонезийская компания планирует экспорт бензина в Афганистан с узбекского НПЗ
Энергетика 24 июля 11:18
Лента новостей
Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси
Арабские страны 14:20
В закрывшемся аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле могут быть утилизированы старые самолеты
Бизнес 14:20
Начальник пограничной службы проверил подразделения и воинские части в двух регионах Азербайджана (ФОТО)
Политика 14:18
Ученые рассказали о новой опасности кофе для беременных женщин
Другие страны 14:10
"КТК-Казахстан" продлил тендер на закупку измерительных приборов
Тендеры 14:03
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 14:01
Рост пассажиропотока в Грузии превысил 18%
Туризм 13:57
В Азербайджане подготовлены предложения по регулированию медучреждений
Бизнес 13:57
Испытанная КНДР ракета может поразить часть территории Японии
Другие страны 13:49