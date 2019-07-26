В Чили в участке полиции взорвалась отправленная почтой бомба

26 июля 2019 04:38 (UTC+04:00)

Восемь человек пострадали в полицейском участке муниципалитета Уэчураба в столице Чили Сантьяго при взрыве отправленной по почте бомбы, еще одно взрывное устройство было отправлено бывшему министру внутренних дел страны Родриго Инспетеру, сообщает издание Mercurio, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, все пострадавшие - сотрудники полиции, взорвалась только бомба, отправленная в участок.

Президент страны Себастьян Пиньера назвал случившееся террористическим актом и пообещал, что виновные в данном преступлении будут наказаны по всей строгости закона.

Следственные органы полагают, что отправителем двух взрывных устройств был один человек. Бомбы отправили через почту Чили.

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