Во Франции начались лесные пожары из-за сильной жары

Сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров пришли во Францию следом за волной аномальной жары, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей - в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Температура воздуха в Париже достигла плюс 42,6 градуса Цельсия, что стало новым рекордом.



В большинстве департаментов страны был объявлен повышенный, а то и наивысший уровень предупреждения в связи с неблагоприятными погодными условиями из-за высоких температур. "Красный" уровень метеоопасности был отменен в пятницу, а к понедельнику метеорологическая карта почти полностью стала "зеленой". "Желтое" предупреждение в связи с грозами и сильным ветром объявлено в лишь в трех департаментах на северо-западе Франции.

Согласно данным мониторингового портала Propluvia, в 78 департаментах страны введены ограничения на доступ к воде. Главным образом они касаются полива сельскохозяйственных угодий, но в некоторых районах центральной части страны и на западе засуха настолько сильна, что всю имеющуюся воду направляют на удовлетворение первоочередных потребностей - обеспечение жизни и безопасности населения, а также на предоставление людям питьевой воды. В частности, такие меры введены в департаментах Атлантическая Луара, Эр и Луар, Вандея, Крез и других.

Сильная жара также спровоцировала лесные пожары, риск возникновения которых остается по-прежнему высоким даже с приходом относительной прохлады. В частности, лесных пожаров опасаются на юго-востоке Франции, в департаменте Вар. Местные власти были вынуждены ввести запрет на пребывание людей в некоторых лесных массивах, а также запретить использование механизмов и проведение работ, которые могут привести к возгоранию.

Принятые меры все же не помогли избежать лесного пожара. Согласно сообщению властей департамента Вар в Twitter, возгорание началось в понедельник в коммуне Сен-Мандрие в округе Тулона. По информации портала France Info, на борьбу со стихией брошены 75 пожарных, два самолета-амфибии и два вертолета.

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