Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд

Китай и Россия поставили перед собой цель к 2024 году увеличить товарооборот до $200 млрд. Об этом заявил журналистам в среду новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже наметили новый показатель, новую цель. К 2024 году мы достигнем товарооборота в $200 млрд. Я думаю, что эта цель осуществима, потому что с нынешнего момента торгово-экономическое сотрудничество развивается ускоренными темпами", - сказал он.

"Весь потенциал уже выявлен. Почти все преграды, которые препятствуют развитию торгово-экономического сотрудничества, устранены. Некоторые проблемы, которые есть, мы урегулируем", - отметил дипломат.

По данным Главного таможенного управление КНР, товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев этого года увеличился в годовом исчислении на 4,7%, до $61,13 млрд.

Тенденция к росту этого показателя наметилась в 2016 году, когда товарооборот вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился до $84,07 млрд, в 2018 году превысил $107 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.