Власти Гонконга объявили о мерах экономической поддержки населения на $2,5 млрд

15 августа 2019 16:32 (UTC+04:00)

Правительство Гонконга инициировало пакет мер по стимулированию экономики и социальной поддержке населения на общую сумму 19,1 млрд гонконгских долларов (почти $2,5 млрд). Об этом объявил в четверг секретарь по финансовым вопросам (министр финансов) этого специального административного района КНР Пол Чан, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Он призвал не увязывать эту программу с нынешним острым внутриполитическим кризисом и протестами населения. Нововведение, по его словам, связано с перспективой замедления темпов экономического роста Гонконга.

Министр сообщил, что в третьем квартале 2019 года может наметиться рецессия, а по итогам года прогноз роста местного ВВП понижен с 2-3% до уровня 0-1%. Чан подчеркнул, что ситуация обещает быть худшей с 2009 года, когда в разгаре был глобальный финансовый кризис.

На этом фоне принято решение о масштабных мерах поддержки населения. Речь идет о снижении налогового бремени, выплате субсидий для школьников в размере по 2,5 тыс. гонконгских долларов ($319), субсидий на электричество каждой семье на 2 тыс. гонконгских долларов ($255), поддержке малоимущих, пенсионеров, представителей малого и среднего бизнеса, ряда отраслей экономики.

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