Пожар на Канарах уничтожил 12 тыс. га леса

20 августа 2019 13:42 (UTC+04:00)

Сильный пожар на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова), который начался 17 августа, уничтожил 12 тыс. га леса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Между тем, по данным лидера Канарских островов Анхеля Виктора Торреса, темпы распространения пожара снижаются. "Хорошие новости о пожаре на Гран-Канария, - отметил он в Twitter. - После посещения ночью районов [возгорания] техники передают мне, что пожар ослабевает и теряет потенциал".

Ранее из-за пожара были эвакуированы 9 тыс. человек. Возгорание, которое все еще не удалось взять под контроль, началось в районе населенного пункта Вальесеко. Из соображений безопасности остаются перекрыты некоторые дороги.

В борьбе со стихией задействованы сотни человек, а также авиатехника. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.

Данный пожар является крупнейшим в Испании за последние шесть лет.

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