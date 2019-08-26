Гутерриш призвал сократить вредные выбросы сверх предусмотренного Парижским соглашением

26 августа 2019 17:55 (UTC+04:00)

Предотвращение климатической катастрофы потребует сократить вредные выбросы сверх предусмотренного Парижским соглашением. Об этом заявил в понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге по итогам участия в саммите Группы семи (G7), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приехал сюда, чтобы мобилизовать наши усилия к саммиту по климату, который пройдет в Нью-Йорке в сентябре во время Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он.

Гутерриш назвал сложившуюся ситуацию "драматической климатической катастрофой". В связи с этим он заявил о необходимости "еще большего сокращения вредных выбросов, чем то, которое было установлено Парижским соглашением". "Даже то, о чем страны договорились в Париже, на данный момент не выполняется, - констатировал глава всемирной организации. - Нам нужен более амбициозный и целеустремленный подход".

Генсек напомнил, что июль текущего года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений. "Температура с 2015 по 2019 года была рекордной в истории", - добавил он.

"Во время пожаров в Сибири, на Аляске, в Канаде и Гренландии в июне в атмосферу в июне попало более 50 мегатонн углекислого газа, в июле - 79 мегатонн, а теперь пожары в Амазонии могут привести к еще худшим последствиям", - отметил Гутерриш.

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