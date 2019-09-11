В Японии сформировали новый состав кабинета министров

Новый состав кабинета министров сформирован в Японии, объявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трансляцию в прямом эфире вел телеканал NHK.

Двумя главными событиями среди новых назначений стал приход в правительство 38-летнего Синдзиро Коидзуми – сына бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми и перемещение главы МИД Таро Коно на должность министра обороны.

Коидзуми стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабинета, а среди политиков обоих полов занял третье место. Его можно назвать министром в четвертом поколении после прадеда, деда и отца, занимавшего пост премьер-министра Японии с 2001 по 2006 год.

Коидзуми – один из наиболее популярных политиков Японии. Так, в начале августа в канцелярии премьер-министра он объявил прессе о предстоящей свадьбе с телеведущей Кристель Такигавой, а также о том, что в начале года они ждут пополнения в семье. При этом сама свадьба прошла в обстановке секретности на курорте Каруидзава. Супруга Коидзуми наполовину француженка, долгое время работала на телеканале Fuji, затем запомнилась своим ярким выступлением на голосовании по выборам города, который примет Олимпиаду-2020. По данным социологов, Коидзуми называют в числе фигур, наиболее подходящих на пост премьер-министра в будущем.

На прежних должностях в правительстве остались только два наиболее близких Синдзо Абэ политика – генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Два министра сменятся, как это принято говорить в Японии, "по горизонтали" - глава МИД Таро Коно станет министром обороны, а МИД возглавит нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Еще два человека занимали министерские посты при прежних кабинетах и сейчас снова вернутся в правительство, это министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити.

Остальные же 13 человек впервые войдут в состав кабинета министров. Помимо Синдзиро Коидзуми, это министр образования и науки Коити Хагиуда, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это, министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба, министр по делам Олимпиады и паралимпийских игр Сэйко Хасимото, министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара, министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, министр по делам сохранения населения на уровне выше 100 миллионов, по совместительству по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России Южные Курилы) Сэйити Это, министр юстиции Кацуюки Каваи, министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака, глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда, министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото, министр по делам регионов Сэйго Китамура.

Средний возраст нового правительства 61,5 лет.

Кроме того, должность вне состава кабинета министров - пост генерального секретаря совета безопасности страны вместо Сётаро Яти займет Сигэру Китамура, который до настоящего времени возглавлял отдел разведки и исследований при кабинете министров.

Вечером в среду новый кабинет министров вечером в среду пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.

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