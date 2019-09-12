Нетаньяху не готов мириться с угрозой военного присутствия Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о нарастающих попытках Ирана использовать территорию Сирии для размещения там ракет и отметил важность военного сотрудничества между РФ и Израилем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас или для расположения там ракет, которые будут нам угрожать. Мы не готовы мириться с этой угрозой", - заявил Нетаньяху.

В этой связи он отметил, что считает особенно важным сотрудничество военных РФ и Израиля, так как "согласование" между военными двух стран "всегда очень важно".

"Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", - заявил премьер Израиля.

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