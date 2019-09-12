Нетаньяху не готов мириться с угрозой военного присутствия Ирана в Сирии

12 сентября 2019 23:20 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о нарастающих попытках Ирана использовать территорию Сирии для размещения там ракет и отметил важность военного сотрудничества между РФ и Израилем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В последние месяцы мы видим резкое нарастание попыток Ирана использовать территорию Сирии для атаки на нас или для расположения там ракет, которые будут нам угрожать. Мы не готовы мириться с этой угрозой", - заявил Нетаньяху.

В этой связи он отметил, что считает особенно важным сотрудничество военных РФ и Израиля, так как "согласование" между военными двух стран "всегда очень важно".
"Личная связь между нами позволила предотвратить трения, столкновения между нашими военными. Я могу ответственно сказать, что это очень важный элемент стабильности всего региона", - заявил премьер Израиля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны
Россия 23:15
В Сеуле надеются на скорый визит Путина
Другие страны 21:40
Путин отметил важность взаимодействия России и Израиля по вопросам безопасности
Другие страны 21:11
МИД России: Всё должно вестись к тому, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен
Нагорно-карабахский конфликт 18:55
Российская компания предлагает прямые поставки грузов из Азербайджана до Екатеринбурга Эксклюзив
Бизнес 18:09
Узбекистан ввел безвизовый режим для Китая
Туризм 16:27
Лента новостей
В Испании объявили новую санитарную угрозу из-за листериоза
Европа 23:20
Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны
Россия 23:15
Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост ВВП Азербайджана
Бизнес 22:53
В США предъявили обвинения мужчине, устроившему стрельбу в Эль-Пасо
США 22:36
Трамп заявил, что Болтон сдерживал его от более жесткой политики по Венесуэле и Кубе
Другие страны 22:34
Заместитель посла Франции в Сальвадоре задержан за подготовку нападения на мусульман
Другие страны 22:32
В Мексике отстранили от работы группу полицейских, подозреваемых в казни 8 человек
Другие страны 22:30
Байден высказался за консультации с Конгрессом по применению США силы на мировой арене
США 22:22
Посольство: Проект по установке памятника генерал-адъютанту Гусейн хану Нахичеванскому в Санкт-Петербурге не нуждается в дополнительной финансовой поддержке
Азербайджан 22:02