В Мексике убили оператора Discovery

13 сентября 2019 01:58 (UTC+04:00)

Эрик Кастильо, фотограф и оператор телеканала Discovery, был убит неизвестными преступниками в городе Акапулько в штате Герреро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нападение на Кастильо произошло на парковке возле круглосуточного магазина. По данным агентства, вооруженные бандиты попытались завладеть его внедорожником. В этом году жертвами насилия в Мексике стали уже более 10 журналистов.

С 2000 года в латиноамериканской стране были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, из них девять человек - в 2018 году. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.

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