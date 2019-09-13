Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца года

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном до конца года. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам на Южной лужайке Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В определенный момент - да", - сказал он, отвечая на вопрос, встретится ли он с главой КНДР в этом году. "Они определенно хотят встретиться, я думаю, что это произойдет", - добавил президент.

В четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила на брифинге, что представители Соединенных Штатов и КНДР не планировали проведение встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом она подчеркнула, что Вашингтон приветствует заявление КНДР о том, что руководство страны рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации в конце сентября.

30 июня между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи заявил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне, однако в течение прошедших двух месяцев контакты не возобновились.

В понедельник агентство ЦТАК, опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября. Трамп позитивно отреагировал на это известие.

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