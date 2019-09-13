Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца года

13 сентября 2019 03:09 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном до конца года. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам на Южной лужайке Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В определенный момент - да", - сказал он, отвечая на вопрос, встретится ли он с главой КНДР в этом году. "Они определенно хотят встретиться, я думаю, что это произойдет", - добавил президент.

В четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила на брифинге, что представители Соединенных Штатов и КНДР не планировали проведение встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом она подчеркнула, что Вашингтон приветствует заявление КНДР о том, что руководство страны рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации в конце сентября.

30 июня между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи заявил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне, однако в течение прошедших двух месяцев контакты не возобновились.

В понедельник агентство ЦТАК, опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября. Трамп позитивно отреагировал на это известие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сноуден назвал условие для возвращения в США
Другие страны 04:10
Минюст США раскроет юристам имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября
Другие страны 03:44
Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
Другие страны 03:30
Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
Другие страны 03:20
США изучают все варианты санкций против Турции за покупку С-400
Другие страны 03:12
Мнучин: Huawei не является пешкой в торговых переговорах США и Китая
Другие страны 03:07
Лента новостей
Сноуден назвал условие для возвращения в США
Другие страны 04:10
Twitter разблокировал ряд аккаунтов кубинских СМИ
Другие страны 03:50
Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях
Другие страны 03:47
Минюст США раскроет юристам имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября
Другие страны 03:44
Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
Другие страны 03:30
Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
Другие страны 03:20
США изучают все варианты санкций против Турции за покупку С-400
Другие страны 03:12
В Японии ожидают визит Николая Патрушева на следующей неделе
Другие страны 03:10
Мнучин: Huawei не является пешкой в торговых переговорах США и Китая
Другие страны 03:07