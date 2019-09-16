На Кипр обрушились сильные ливни

16 сентября 2019 01:15 (UTC+04:00)

Ливневые дожди, обрушившиеся в воскресенье на Кипр, привели к подтоплению многочисленных домов в жилых кварталах приморского города Ларнаки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте кипрская полиция.

"В полицию и пожарно-спасательную службу поступило большое количество обращений за помощью, в основном связанных с откачиванием воды из зданий, домов и подвалов", - информировали стражи порядка. Для устранения последствий в разные районы города было направлено 11 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало.

Мощные ливни прошли и в Пафосе. В этом городе, расположенном в юго-западной части острова, также наблюдался сильный ветер, под порывами которого обрушились несколько деревьев.

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