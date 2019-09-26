Во Франции 30 сентября объявлено днем траура по Жаку Шираку

26 сентября 2019 22:54 (UTC+04:00)

Во Франции 30 сентября станет днем общенационального траура по бывшему президенту Жаку Шираку. Об этом сообщил в четверг Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении указывается, что поминальная служба по политику состоится в парижском соборе Сен-Сюльпис 30 сентября в полдень. С 21:00 (22:00 мск) нынешнего четверга и по воскресенье включительно все граждане смогут приходить в Елисейский дворец для того, чтобы выразить свои соболезнования в траурной книге.

Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил 26 сентября, что экс-президент умер в окружении своих близких.

Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 год. Как напоминают французские радиостанции, в 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы.

В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после кончины старшей дочери. Последние три года Ширак не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.

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