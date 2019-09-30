Американец Тэйлор завоевал золото в тройном прыжке на ЧМ по легкой атлетике

30 сентября 2019 01:24 (UTC+04:00)

Американец Кристиан Тэйлор победил в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

29-летний американец показал результат 17,92 метра. Серебро завоевал его соотечественник Уилл Клэйн (17,74), третьим стал представитель Буркина-Фасо Хьюджес Фабрис Занго (17,66). Россияне Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров в пятницу не смогли выйти в финал турнира.

Тэйлор является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе теперь четыре золотые награды чемпионатов мира, а также одна серебряная медаль мирового первенства в помещении.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой четыре золотые и четыре серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Ямайки (1-1-0). На счету российских спортсменов на турнире одна золотая медаль, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фрэйзер-Прайс из Ямайки завоевала золото в беге на 100 м на чемпионате мира
Другие страны 01:19
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Другие страны 00:30
Помпео выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака
Другие страны 00:09
Зариф заявил, что Трамп добивался встречи с Роухани
Другие страны 29 сентября 23:45
Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-портала Yahoo
Другие страны 29 сентября 22:59
Зариф назвал условия для переговоров с США
Другие страны 29 сентября 21:19
Лента новостей
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Россия 01:46
Франция подтвердила присутствие 80 иностранных лидеров на похоронах Ширака
Другие страны 01:26
Американцы с мировым рекордом завоевали золото в смешанной эстафете 4 по 400 м на ЧМ
Другие страны 01:22
Фрэйзер-Прайс из Ямайки завоевала золото в беге на 100 м на чемпионате мира
Другие страны 01:19
Курц заявил об угрозе безработицы в Германии из-за плохой экономической ситуации
Другие страны 01:08
В Гаити более 20 человек пострадали при взрыве газового баллона
Другие страны 00:46
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Другие страны 00:30
Помпео выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака
Другие страны 00:09
Зариф заявил, что Трамп добивался встречи с Роухани
Другие страны 29 сентября 23:45