Сборная США выиграла эстафету 4х100 м на чемпионате мира по легкой атлетике

Мужская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4х100 метров. Соревнования проходят в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Команда США в составе Кристиана Коулмана, Джастина Гэтлина, Майкла Роджерса и Ноа Лайлза показала время 37,10 секунды, что является лучшим результатом сезона в мире. Второе место заняла команда Великобритании (37,36), бронзовые награды достались сборной Японии (37,43). Российские спортсмены не принимали участия в данной дисциплине.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

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